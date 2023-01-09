НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа" Маргариту Шол

Депутата от "Слуги народа" Марину Шол объявили в розыск. Ее подозревают во лжи в декларации.

Розыск объявило Национальное антикоррупционное бюро. Утверждают, что политик не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве.

Кстати говоря НАБУ объявило подозрение депутату Камельчуку из-за недостоверного декларирования

Стоимость квартиры составляет около 5 миллионов гривен. Сама нардеп еще не комментировала розыск.

Кто такая Марина Шол

Шол окончила экономический факультет Приазовского государственного технического университета.

Политика не была доверенным лицом президента Владимира Зеленского в Мариуполе во время выборов в 2019 году.

Известно, что работала бухгалтером в Украинском институте стальных конструкций имени Шимановского.

В 2019 году женщину избрали нардепкой 9-го созыва от партии "Слуга народа" с номером 107 в списке как беспартийную. Сейчас Шол входит в комитет по аграрной и земельной политике.

В конце 2022 года Шол проголосовала за градостроительную реформу №5655, которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние украинцев на восстановление страны. ГО, СМИ и Ассоциация городов Украины призвали нардепов доработать проект, а через несколько часов после скандального голосования петиция с требованием к президенту наложить вето набрала более 25 000 голосов.

24 Канал обратился за комментарием к пресс-службе партии "Слуги народа". Там отметили, что информацию еще уточняют.

НАБУ объявило о подозрении Камельчуку

В конце прошлого года, 27 декабря, НАБУ сообщило о подозрении действующему депутату от "Слуги народа" Юрию Камельчуку. Она также касалась недостоверного е-декларирования.

Камельчук не задекларировал сведения о квартире на Печерске (центральный район Киева), арендованной в течение двух лет. Ее цена составляет более 3,6 миллионов гривен.

Также он не указал данные о непогашенном кредите перед банком на сумму более 48,8 тысячи долларов.

Согласно подозрению, чиновнику грозит штраф от 51 до 68 тысяч гривен или общественные работы на срок от 150 до 240 часов или ограничение свободы на срок до 2 лет.