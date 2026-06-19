В квартире детектива НАБУ обнаружили устройства для скрытого наблюдения

В квартире руководителя одного из подразделений детективов НАБУ обнаружили технические средства, которые могли использоваться для скрытого сбора информации. По данному факту в бюро начали досудебное расследование.

Об этом сообщает НАБУ.

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Как удалось обнаружить устройства слежения в квартире детектива НАБУ?

Как сообщили в НАБУ, уголовное производство возбуждено по статье 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, которые могут быть причастны к установке оборудования.

По данным ведомства, владелец квартиры этажом выше рассказал, что к нему обратились люди, представившиеся правоохранителями. Они якобы заявили, что в квартире под ним проживает российский шпион. Впоследствии детективы идентифицировали одного из этих мужчин как действующего сотрудника СБУ.

В НАБУ подчеркнули, что упомянутый детектив участвует в расследовании ряда резонансных уголовных дел. В частности, речь идет о делах, связанных с коррупционными правонарушениями в таможенной сфере, деятельностью отдельных правоохранителей и государственных предприятий.

В бюро также заявили, что любые попытки незаконного сбора информации о сотрудниках НАБУ недопустимы и могут представлять угрозу для независимости и эффективности антикоррупционных расследований.

В квартире детектива НАБУ обнаружили устройства для прослушивания / Видео из Facebook НАБУ

Также в ведомстве подчеркнули, что независимость НАБУ и гарантии беспрепятственного исполнения полномочий его сотрудниками являются важным условием эффективной борьбы с коррупцией. Все обстоятельства инцидента получат надлежащую правовую оценку в рамках досудебного расследования.