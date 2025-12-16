Детективы НАБУ планируют следственные действия на территории посольства Украины в Израиле, –посол
- Детективы НАБУ планируют прибыть в Израиль для проведения обысков в посольстве Украины.
- Дата визита следователей еще не определена, но украинская дипломатическая служба готова к сотрудничеству.
Следователи НАБУ в ближайшее время планируют прибыть в Израиль для проведения действий на территории украинского посольства. Дипломаты уже подтвердили эту информацию, хотя дата визита пока не известна.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука Укринформу.
Где будет проводить обыски НАБУ в Израиле?
Дипломат утверждает, что детективы Национального антикоррупционного бюро планируют визит в Израиль, чтобы провести обыски в посольстве Украины.
Следователи НАБУ в ближайшее время приедут в Израиль для проведения следственных действий на территории посольства,
– сказал дипломат.
По словам посла, представители НАБУ обратились в дипломатическое учреждение через Министерство иностранных дел с просьбой предоставить помещение для проведения следственных действий в Израиле.
Однако детали дела, по поводу которого будет происходить расследование, посольству не раскрыли.
Посол уточнил, что пока не определена точная дата визита детективов, поскольку дата менялась уже дважды. Также Корнийчук отметил, что украинская дипломатическая служба готова предоставить необходимые условия для проведения следственных мероприятий на территории посольства.
Какие громкие дела НАБУ раскрыло недавно?
10 ноября НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере энергетики Украины с участием Тимура Миндича и ряда высокопоставленных чиновников. Все подробности о громком разоблачении и соучастниках – читайте в материале 24 Канала.
СМИ предполагают, что возглавлял преступную группировку, которая требовала 10 – 15% от контрактов у партнеров Энергоатома, Тимур Миндич. Однако задержать его не удалось. Он покинул территорию Украины за несколько часов до начала обысков НАБУ и САП. Сейчас известно, что он скрывается в Израиле.
Впоследствии НАБУ провело поиски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака по делу о коррупции в энергетике. Нардеп Ярослав Железняк высказал мнение, что "Али-Баба", который появляется на "пленках Миндича", – это Андрей Ермак. Этот позывной может происходить от инициалов Ермака – "А.Б". – то есть Андрей Борисович.
5 декабря НАБУ провело обыски у нардепа от партии "За будущее" Анны Скороход. Оказалось, что чиновница возглавляла преступную группу, которая предлагала представителю бизнеса за 250 тысяч долларов США организовать введение санкций СНБО против компании-конкурента.
10 декабря стало известно, о НАБУ проводит обыски в Государственной налоговой службе в Хмельницкой и Николаевской областях и центральном аппарате ГНС из-за возможных злоупотреблений.