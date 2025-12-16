Детективи НАБУ планують слідчі дії на території посольства України в Ізраїлі, – посол
- Детективи НАБУ планують прибути в Ізраїль для проведення обшуків у посольстві України.
- Дата візиту слідчих ще не визначена, але українська дипломатична служба готова до співпраці.
Слідчі НАБУ найближчим часом планують прибути в Ізраїль для проведення дій на території українського посольства. Дипломати вже підтвердили цю інформацію, хоча дата візиту наразі невідома.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука Укрінформу.
Де проводитиме обшуки НАБУ в Ізраїлі?
Дипломат стверджує, що детективи Національного антикорупційного бюро планують візит в Ізраїль, аби провести обшуки в посольстві України.
Слідчі НАБУ найближчим приїдуть до Ізраїлю для проведення слідчих дій на території посольства, – сказав дипломат.
За словами посла, представники НАБУ звернулись до дипломатичної установи через Міністерство закордонних справ із проханням надати приміщення для проведення слідчих дій в Ізраїлі.
Однак деталі справи, з приводу якої відбуватиметься розслідування, посольству не розкрили.
Посол уточнив, що наразі не визначено точну дату візиту детективів, оскільки дата змінювалась уже двічі. Також Корнійчук наголосив, що українська дипломатична служба готова надати потрібні умови для проведення слідчих заходів на території посольства.
Які гучні справи НАБУ розкрило нещодавно?
10 листопада НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему у сфері енергетики України за участю Тимура Міндіча та низки високопосадовців. Усі подробиці про гучне викриття та співучасників – читайте в матеріалі 24 Каналу.
ЗМІ припускають, що очолював злочинне угрупування, яке вимагало 10 – 15% від контрактів у партнерів Енергоатому, Тимур Міндіч. Однак затримати його не вдалося. Він покинув територію України за кілька годин до початку обшуків НАБУ та САП. Наразі відомо, що Міндіч переховується в Ізраїлі.
Згодом НАБУ провело пошуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у справі про корупцію в енергетиці. Нардеп Ярослав Железняк висловив думку, що "Алі-Баба", який з'являється на "плівках Міндіча", – це Андрій Єрмак. Цей позивний може походити від ініціалів Єрмака – А.Б., тобто Андрій Борисович.
5 грудня НАБУ провело обшуки у нардепки від партії "За майбутнє" Анни Скороход. Виявилося, що посадовиця очолювала злочинну групу, яка пропонувала представнику бізнесу за 250 тисяч доларів США організувати запровадження санкцій РНБО проти компанії-конкурента.
10 грудня стало відомо, про НАБУ проводить обшуки у Державній податковій службі у Хмельницькій і Миколаївській областях та центральному апараті ДПС через можливі зловживання.