НАБУ проводит следственные действия в Харьковской ОВА

Национальное антикоррупционное бюро Украины 5 апреля производит следственные действия в подразделениях Харьковской областной военной администрации.

Факт обысков подтвердили прямо в администрации, а впоследствии и в НАБУ. Пока ничего неизвестно о целях следственных действий.

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Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины действительно совершает следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации. В частности, у руководства Аппарата ХОВА и в Департаменте агропромышленного развития,

– говорится в сообщении ОВА.

В пресс-службе также заверили, что работники администрации "максимально и всесторонне сотрудничают с НАБУ и содействуют его работе, предоставляют детективам агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию".

Что говорят в НАБУ

В Национальном бюро впоследствии тоже подтвердили, что их следователи проводят обыски в Харьковской ОВА.

В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП осуществляют следственные действия (обыски) в Харьковской военно-гражданской администрации,

– сообщили в пресс-службе бюро.

Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Возможно, дело касается хищения "гуманитарки"

В бюро подчеркнули, что другие детали не будут разглашаться для сохранения тайны досудебного расследования.

Заметим, что СМИ сообщают со ссылкой на источники в органах правопорядка, уголовное производство расследуется по факту возможного хищения гуманитарной помощи (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины).

Факт обшуків підтвердили безпосередньо в адміністрації, а згодом і в НАБУ. Наразі нічого невідомо про мету слідчих дій.

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Обшуки у підрозділах ОВА

Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку,

– йдеться у повідомленні ОВА.

У пресслужбі також запевнили, що працівники адміністрації "максимально та всебічно співпрацюють з НАБУ та сприяють у його роботі, надають детективам агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію".

Що кажуть у НАБУ

У Національному бюро згодом теж підтвердили, що їх слідчі проводять обшуки у Харківській ОВА.

У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у Харківській військово-цивільній адміністрації,

– повідомили у пресслужбі бюро.

Зазначають, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Можливо, справа стосується розкрадання "гуманітарки"

У бюро наголосили, що інших деталей не розголошуватимуть для збереження таємниці досудового розслідування.

Зауважимо, що ЗМІ повідомляють з посиланням на джерела в органах правопорядку, кримінальне провадження розслідують за фактом можливого розкрадання гуманітарної допомоги (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Как ситуацию комментирует Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал обыски, заметив, что со стороны администрации оказано максимальное содействие детективам.

Он уточнил, что НАБУ провели следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации, руководстве Аппарата ХОВА и одного из заместителей начальника ХОВА.

Детективам НАБУ со стороны руководства и сотрудников ХОВА оказано максимальное содействие. В ХОВА всегда открыты к сотрудничеству с НАБУ и оказывают всю необходимую помощь для всестороннего объективного расследования,

– отметил Синегубов.

Он также сообщил, что пока никаких подозрений должностным лицам ХОВА не вручали, а областная военная администрация продолжает работать в штатном режиме.

Синегубов заверил, что "в случае выявления каких-либо нарушений законодательства, будут немедленно приняты соответствующие кадровые решения и приняты другие необходимые меры".