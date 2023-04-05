Факт обшуків підтвердили безпосередньо в адміністрації, а згодом і в НАБУ. Наразі нічого невідомо про мету слідчих дій.

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Обшуки у підрозділах ОВА

Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку,

– йдеться у повідомленні ОВА.

У пресслужбі також запевнили, що працівники адміністрації "максимально та всебічно співпрацюють з НАБУ та сприяють у його роботі, надають детективам агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію".

Що кажуть у НАБУ

У Національному бюро згодом теж підтвердили, що їх слідчі проводять обшуки у Харківській ОВА.

У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у Харківській військово-цивільній адміністрації,

– повідомили у пресслужбі бюро.

Зазначають, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Зверніть увагу! У бюро наголосили, що інших деталей не розголошуватимуть для збереження таємниці досудового розслідування.

Можливо, справа стосується розкрадання "гуманітарки"

Зауважимо, що ЗМІ повідомляють з посиланням на джерела в органах правопорядку, кримінальне провадження розслідують за фактом можливого розкрадання гуманітарної допомоги (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України.