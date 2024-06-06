НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс", –СМИ

4 июня Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении на предложении дачи взятки в размере 200 тысяч долларов детективу НАБУ и прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Разоблаченный на взятке – Алексей Носов, партнер юридической фирмы Miller, которая представляет интересы банка "Альянс" в деле по выводу и легализации 716 миллионов гривен, полученных от незаконного завладения электроэнергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго". К адвокату Носову применили меру пресечения, сообщил в своем телеграм-канале журналист Олег Новиков.

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Как пишет издание KP.UA, ряд СМИ связал действия Алексея Носова с защитой интересов Михаила Кипермана, члена неформальной группы "Приват". Впрочем, это предположение лишено логики – в уголовном досье Кипермана есть не одно подобное дело, и сам он давно и хорошо чувствует себя в Швейцарии.

Журналисты утверждают, что клиентом компании Miller в уголовном производстве, о котором заявило НАБУ, является банк "Альянс". Именно адвокаты юридической компании Miller защищают банк в судебном деле об отказе банка "Альянс" уплатить более 1 миллиарда гривен по банковской гарантии перед ЧАО "НЭК "Укрэнерго". В частности, на последнем заседании адвокат компании Вячеслав Коломийчук заявил от имени банка "Альянс" категорическое возражение о привлечении детективов НАБУ к этому делу.

Кстати, уличенный на взятке Алексей Носов является непосредственным руководителем Вячеслава Коломийчука, который является работником отдела практики экономических и служебных преступлений адвокатского объединения Miller. Поэтому действия Носова относительно попытки дать взятку были осуществлены именно в интересах банка "Альянс" и его должностных лиц, отмечают наши источники,

– говорится в публикации KP.UA.

Издание добавляет, что невыполнение банковским учреждением своих обязательств по гарантии может стать основанием введения Национальным банком Украины временной администрации в банк "Альянс" и признания его неплатежеспособным. Именно этого пытался избежать клиент Носова – банк "Альянс", который хочет передать уголовное дело от НАБУ в другой орган следствия.

Напомним, 11 января НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы завладения электроэнергией "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Сумма убытков – более 716 миллионов гривен. О подозрении сообщили организатору схемы Михаилу Киперману и председателю правления банка "Альянс" Юлии Фроловой. Их объявили в международный розыск.