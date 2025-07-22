К НАБУ и САП было немало неудобных вопросов, но это не объясняет решение Верховной рады. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Георгий Чижов, добавив, что Украина гордилась своей разветвленной системой антикоррупционных органов.

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Очень тревожная ситуация

"Мы увидели абсолютно скоординированную атаку на НАБУ и САП. Темой прошлого дня были обыски и якобы разоблачения российских кротов в этих органах, а уже 22 июля в быстром порядке приняли закон", – добавил Георгий Чижов.

Это очень тревожная тенденция, которая напоминает людям времена Януковича. Пока это лишь преувеличение, но сворачивание всей системы и подчинение ее единому центру является неприятным симптомом.

"Мы уже слышали определенные заявления европейских партнеров. Думаю, что это только начало и президенту Зеленскому, другим высокопоставленным чиновникам еще придется выслушать много неприятного", – подчеркнул политолог.

Может ли Европа отказаться от помощи?

Сейчас наши партнеры достаточно осторожно комментируют внутренние события в Украине, ведь понимают, что идет война. Так что, вряд ли они примут резкие решения об отмене безвиза или приостановлении переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Но если эта тенденция окажется постоянной и мы увидим, что антикоррупционная борьба концентрируется, например, в офисе Генерального прокурора или Офисе Президента – это повод для европейцев пересмотреть отношение к евроинтеграции Украины.

Я надеюсь, что мы не увидим уменьшения поддержки в войне, потому что это явление другого порядка. Но все равно фон может стать неблагоприятным для Украины,

– отметил Георгий Чижов.

Стоит помнить, что многие в Европе критикуют помощь нашему государству. Такими событиями Украина лишь дает поводы для подобных обсуждений. Если объяснений со стороны украинской власти не будет, то сокращение политической и военной поддержки вполне вероятно.

Заметим, еврокомиссар Марта Кос уже отреагировала на решение Верховной Рады ликвидировать НАБУ и САП. Она выразила обеспокоенность таким голосованием и отметила, что это серьезный шаг назад. По ее словам, сохранение этих органов является важным для вступления Украины в ЕС.