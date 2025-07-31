В Верховной Раде 31 июля состоялось голосование за законопроект Владимира Зеленского о возвращении независимости НАБУ и САП. В то же время часть народных избранников отсутствовала на этом заседании, а некоторые решили просто не голосовать за эту инициативу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

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Кто отсутствовал на заседании и не голосовал за новый закон Зеленского о НАБУ и САП?

На сайте Верховной Рады появилось поименное голосование за законопроект №13533 о возвращении независимости НАБУ и САП. Там можно увидеть, кто присутствовал на заседании парламента, но не голосовал за закон, а кого вообще в этот день не было в сессионном зале Верховной Рады.

Среди парламентских фракций ситуация выглядела следующим образом:

Фракция "Слуга народа"

Не голосовали 5 народных депутатов: Личман Г.В., Загоруйко А.Л., Кинзбурская В.А., Пидласа Р.А., Савченко А.С.

Отсутствовали 12 нардепов: Володина Д.А., Кабанов А.Е., Куницкий А.А., Тарасов А.С., Ткаченко А.Н., Василевская-Смаглюк А.Н., Винтоняк А.В., Демченко С.А., Колесник А.С., Ляшенко А.А., Мовчан А.В., Одарченко А.Н,

Фракция "Батькивщина"

Не голосовали 2 народных депутата: Волынец М.Я., Тимошенко Ю.В.

Отсутствовали 19 нардепов: Абдуллин О.Р., Бондарев К.А., Буймистер Л.А., Власенко С.В., Дубиль В.А., Евтушок С.М., Ивченко В.Е., Кабаченко В.В., Кириленко И.Г., Крулько И.И., Кучеренко А.Ю., Лабунская А.В., Лукашук Б.А., Немыря Г.М., Пузийчук А.В., Соболев С.В., Соколов М.В., Тарута С.А., Цымбалюк М.М.

Фракция "Платформа за жизнь и мир"

Отсутствовали 4 нардепа: Папиев М.М., Шуфрич Н.И., Мамоян С.Ч., Пономарев А.С.

Фракция "Голос"

Отсутствовали 3 нардепа: Стефанишина О.А., Устинова О.Ю., Рудик К.А.

Депутатская группа "Довира"

Отсутствовали 2 нардепа: Шахов С.В., Минько С.А.

Депутатская группа "Партия "За будущее"

Отсутствовали 6 нардепов: Ивахив С.П., Дубневич Я.В., Молоток И.Ф., Палица И.П., Урбанский А.И., Шаповалов Ю.А.

Депутатская группа "Восстановление Украины"

Отсутствовали 8 нардепов: Бурмич А.П., Дмитрук А.Г., Исаенко Д.В., Приходько Н.И., Шевченко Е.В., Кисилев И.П., Лукашев А.А., Славицкая А.К.

Внефракционные народные депутаты

Не голосовали 2 народных депутата: Гриб В.А., Магера С.В.

Отсутствовали 3 нардепа: Бондарь В.В., Дубинский А.А., Христенко Ф.В.

К слову, за законопроект в итоге проголосовал 331 народный депутат. Законопроект подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, а впоследствии и Президент Украины Владимир Зеленский.