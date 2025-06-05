Руководителю АМКУ сообщили о подозрении: чиновник не задекларировал роскошную собственность
- Руководителю АМКУ и его жене сообщено о подозрении в сокрытии роскошного имущества в декларации за 2024 год, включая 20 объектов недвижимости и автомобиль BMW X3.
- Жена чиновника подозревается в пособничестве в незаконном обогащении; расследование началось после журналистского материала "Радио Свобода".
Руководителю Антимонопольного комитета Украины и его жене сообщено о новых подозрениях. По информации НАБУ и САП, чиновник скрыл в декларации за 2024 год роскошное имущество, а его жена помогала в этой схеме.
В частности чиновник аж 20 незадекларированных объектов недвижимости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.
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НАБУ сообщили о подозрении руководителю АМКУ
Следствие установило, что глава АМКУ не задекларировал 20 объектов недвижимости и автомобиль премиум-класса, которые формально были оформлены на родственников жены. В частности, речь идет о:
- 6 квартирах в Киеве и Ужгороде,
- частном доме возле столицы площадью более 220 квадратных метров,
- 2 земельных участка под Киевом,
- 2 гаражных боксах,
- 6 паркомест,
- 3 нежилых помещения (общая площадь более 190 квадратных метров),
- автомобиль BMW X3.
Жену чиновника подозревают в пособничестве в незаконном обогащении. Ранее ее мужу уже инкриминировали недостоверное декларирование и незаконное обогащение в предыдущие годы – 2020–2023 года.
Толчком к расследованию НАБУ и САП стал журналистский материал "Радио Свобода".