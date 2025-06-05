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24 Канал Новости Украины Руководителю АМКУ сообщили о подозрении: чиновник не задекларировал роскошную собственность
5 июня, 13:06
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Руководителю АМКУ сообщили о подозрении: чиновник не задекларировал роскошную собственность

Сергей Попович
Основні тези
  • Руководителю АМКУ и его жене сообщено о подозрении в сокрытии роскошного имущества в декларации за 2024 год, включая 20 объектов недвижимости и автомобиль BMW X3.
  • Жена чиновника подозревается в пособничестве в незаконном обогащении; расследование началось после журналистского материала "Радио Свобода".

Руководителю Антимонопольного комитета Украины и его жене сообщено о новых подозрениях. По информации НАБУ и САП, чиновник скрыл в декларации за 2024 год роскошное имущество, а его жена помогала в этой схеме.

В частности чиновник аж 20 незадекларированных объектов недвижимости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

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НАБУ сообщили о подозрении руководителю АМКУ

Следствие установило, что глава АМКУ не задекларировал 20 объектов недвижимости и автомобиль премиум-класса, которые формально были оформлены на родственников жены. В частности, речь идет о:

  • 6 квартирах в Киеве и Ужгороде,
  • частном доме возле столицы площадью более 220 квадратных метров,
  • 2 земельных участка под Киевом,
  • 2 гаражных боксах,
  • 6 паркомест,
  • 3 нежилых помещения (общая площадь более 190 квадратных метров),
  • автомобиль BMW X3.

Жену чиновника подозревают в пособничестве в незаконном обогащении. Ранее ее мужу уже инкриминировали недостоверное декларирование и незаконное обогащение в предыдущие годы – 2020–2023 года.

Толчком к расследованию НАБУ и САП стал журналистский материал "Радио Свобода".