Об этом пишет НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Что известно о схеме, к которой мог быть привлечен экс-руководитель Госрезерва?
Правоохранители рассказали, что, кроме бывшего руководителя Госрезерва, среди подозреваемых были:
- бывший заместитель директора ГП из сферы управления Государственного агентства по управлению резервами Украины;
- организатор схемы;
- физическое лицо – пособник.
По данным следствия, осенью 2022 года подозреваемые разработали план завладения средствами государственного предприятия от предоставления складских услуг.
С января 2023 года должностные лица госпредприятия под видом услуг по хранению передавали значительные складские площади подконтрольным частным компаниям. Эти компании в дальнейшем сдавали полученные государственные площади в аренду реальному бизнесу. Полученные за это деньги обналичивались и оседали в карманах участников схемы,
– объяснили в НАБУ и САП.
В то же время для прикрытия преступления и создания видимости "законной деятельности" должностные лица госпредприятия заключали с подконтрольными фирмами фиктивные договоры.
"В акты приема-передачи вносили заведомо ложные сведения: на бумаге площадь предоставленных в аренду помещений была значительно меньше, чем фактически использовалась", – отметили правоохранители.
Сумма убытков государству составляет около 36 миллионов гривен.
Действия подозреваемых квалифицировали по статье Уголовного кодекса Украины о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.
Участникам схемы может грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В САП отметили, что организатора преступной схемы задержали при попытке пересечь государственную границу. Сейчас суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следствие по делу еще продолжается. Также продолжаются обыски по местам жительства фигурантов, устанавливается полный круг лиц, причастных к возможному функционированию коррупционной схемы.