Об этом пишет НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Что известно о схеме, к которой мог быть привлечен экс-руководитель Госрезерва?

Правоохранители рассказали, что, кроме бывшего руководителя Госрезерва, среди подозреваемых были:

бывший заместитель директора ГП из сферы управления Государственного агентства по управлению резервами Украины;

организатор схемы;

физическое лицо – пособник.



Правоохранители разоблачили масштабную схему на теневой аренде

По данным следствия, осенью 2022 года подозреваемые разработали план завладения средствами государственного предприятия от предоставления складских услуг.

С января 2023 года должностные лица госпредприятия под видом услуг по хранению передавали значительные складские площади подконтрольным частным компаниям. Эти компании в дальнейшем сдавали полученные государственные площади в аренду реальному бизнесу. Полученные за это деньги обналичивались и оседали в карманах участников схемы,

– объяснили в НАБУ и САП.

В то же время для прикрытия преступления и создания видимости "законной деятельности" должностные лица госпредприятия заключали с подконтрольными фирмами фиктивные договоры.

"В акты приема-передачи вносили заведомо ложные сведения: на бумаге площадь предоставленных в аренду помещений была значительно меньше, чем фактически использовалась", – отметили правоохранители.

Сумма убытков государству составляет около 36 миллионов гривен.



Действия подозреваемых квалифицировали по статье Уголовного кодекса Украины о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

Участникам схемы может грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В САП отметили, что организатора преступной схемы задержали при попытке пересечь государственную границу. Сейчас суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие по делу еще продолжается. Также продолжаются обыски по местам жительства фигурантов, устанавливается полный круг лиц, причастных к возможному функционированию коррупционной схемы.