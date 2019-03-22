НАБУ отреагировало на заявления Луценко относительно вмешательства в выборы в США

В Национальном антикоррупционном бюро Украины назвали отреагировали на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, что они могли повлиять на выборы президента США, назвав его "абсурдной попыткой дискредитировать независимую антикоррупционную структуру".

В своем заявлении Бюро напомнило, что их компетенция – изобличение и привлечение к ответственности именно украинских топ-чиновников.

Читайте также: Не надо тратить время на бред и фантазии, - Сакваралидзе о заявлении Луценко

Поэтому они подчеркнули, что никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции Национального бюро.

Генеральный прокурор хорошо знаком с этим фактом, ведь все материалы расследования "черной бухгалтерии" "Партии регионов" (кроме эпизода относительно действий бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Украины, следствие по которому приостановлено прокурорами САП) еще в июне 2017 переданы в Департамент специальных расследований ГПУ для дальнейшего следствия,

- указано в сообщении.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее в этом месяце заявил, что открывает уголовное производство о возможных попытках граждан Украины вмешаться в выборы президента США 2016 года.

Читайте также: Скандальное заявление Луценко: как это повлияет на отношения между Украиной и США

Борислав Розенблат опубликовал аудиозаписи, на которых якобы Артем Сытник рассказывал о том, что помогал Хиллари Клинтон на выборах США. Сам же Розенблат говорит, что "у него есть достоверная информация о том, что директор НАБУ действительно сливал информацию о "черной бухгалтерии" в пользу кандидата от демократов".

В эфире 24 канала Артем Сытник уже комментировал эту ситуацию, соглашаясь, что голос на обнародованных записях действительно похож на его собственный, но он такого разговора не помнит, хотя имеет ощущение дежавю.

"Мне трудно представить, какимобразом я должен был помочь Хиллари Клинтон, хотя этот вопрос уже когда-то задавался и исследовался. Тогда материалы "черной бухгалтерии" были переданы в НАБУ генералом СБУ Трепаком", - сказал директор НАБУ.

Смотрите полное интрвью с головой НАБУ Артемом Сытником: