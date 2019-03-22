НАБУ відреагувало на заяви Луценка щодо втручання у вибори в США

У Національному антикорупційному бюро України відреагували на заяву генерального прокурора України Юрія Луценка, що вони могли вплинути на вибори президента США, назвавши її "абсурдною спробою дискредитувати незалежну антикорупційну інституцію".

У своїй заяві Бюро нагадало, що їх компетенція – викриття та притягнення до відповідальності саме українських топ-посадовців.

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Тому вони наголосили, що ніяких доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта детективи НАБУ не збирали та не передавали, оскільки це поза компетенцією Національного бюро.

Генеральний прокурор добре обізнаний із цим фактом, адже всі матеріали розслідування "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів" (крім епізоду стосовно дій колишнього голови Центральної виборчої комісії України, слідство у якому призупинено прокурорами САП) ще в червні 2017 року передані до Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ для подальшого слідства,

– вказано в повідомленні.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко раніше цього місяця заявив, що відкриває кримінальне провадження про ймовірні спроби громадян України втрутитися у вибори президента США 2016 року.

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Борислав Розенблат опублікував аудіозаписи, на яких нібито Артем Ситник розповідав про те, що допомагав Гілларі Клінтон на виборах США. Сам же Розенблат каже, що "у нього є достеменна інформація про те, що директор НАБУ дійсно зливав інформацію щодо "чорної бухгалтерії" на користь кандидата від демократів".

В ефірі 24 каналу Артем Ситник вже коментував цю ситуацію, погоджуючись, що голос на оприлюднених записах дійсно схожий на його власний, але він такої розмови не пригадує, хоча має відчуття дежавю.

"Мені важко уявити, який чином я мав допомогти Гілларі Клінтон, хоча це питання вже колись задавалося і досліджувалося. Тоді матеріали "чорної бухгалтерії" були передані до НАБУ генералом СБУ Трепаком", – сказав директор НАБУ.

Дивіться повне інтрв'ю з головою НАБУ Артемом Ситником: