Не треба витрачати час на маячню та фантазії, – Сакваралідзе про заяву Луценка

Генпрокурор Юрій Луценко зробив скандальну заяву про те, що посол США Марі Йованович передала йому список "недоторканних", для можливих фальсифікацій під час голосування на виборах.

Заступник генерального прокурора з лютого 2015 по березень 2016 року Давід Сакваралідзе у прямому ефірі 24 каналу сказав, що не треба витрачати час на маячню та фантазії, яку висловлюють чиновники, які бояться програти на виборах.

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За його словами, Віктор Шокін займався аналогічними справами.

Я думав, що Юрій Луценко, який провів більше часу в політиці, буде набагато розумніше та не допускатиметься таких помилок як попередник,

– заявив Сакваралідзе.

"Зараз з’являється багато запитань. Якщо на нього (Юрія Луценка–"24") давили, то чому він мовчав три роки й не заявляв про це. Перед виборами він заявляє, що готовий розслідувати глобальну геополітичну справу, як якійсь люди в Україні повпливали на вибори в США", – наголосив заступник екс-генпрокурора.

Що відомо про скандальну заяву Луценка?Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!".



Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мала б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано".



На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".

Про зменшення фінансування реформ

За словами Сакваралідзе, США в обличчі організацій, які працюють на підтримку були готові допомагати в різних напрямках, інтелектуальним, фінансовим ресурсом. Проте після того, як вони побачили відношення Шокіна.

Проте вони побачили відношення Шокіна, коли він на зустрічі з екс-послом США, замість розмови про кримінальні справи, запитав, де можна смачно поїсти. Представники США зрозуміли, що марно розмовляти про якійсь реформи,

– згадав Сакваралідзе.

"Після мого звільнення Шокін зареєстрував липову справу, що нібито я з послом США вкрав мільйон доларів. Луценко вийшов на новий рівень і вони думають, що можуть якось підлеститися під Дональда Трампа. Вони думають, що Америкою керують такі ж клани, як Україною", – підсумував реформатор.

Якщо ми не повисимо планку, то Україна опуститься на рівень азіатських, диктаторських чи африканських країн,

– заявив Давід Сакваралідзе.

Що відомо про Віктора Шокіна? Високопосадовець написав заяву на звільнення у лютому 2016 року. Генпрокурора тоді звинуватили в розвалі гучних справ проти людей Януковича. Наче саме через це Євросоюз був змушений знімати санкції з фігурантів "Чорного списку". Однак, звільнили його лише за 1,5 місяця - 3 квітня. Минулої весни Віктор Шокін подав до суду позов про відновлення його на посаді, однак не домігся свого.