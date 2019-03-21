Не надо тратить время на бред и фантазии, – Сакваралидзе о заявлении Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко сделал скандальное заявление о том, что посол США Мари Йованович передала ему список "неприкасаемых", для возможных фальсификаций во время голосования на выборах.

Заместитель генерального прокурора с февраля 2015 по март 2016 года Давид Сакваралидзе в прямом эфире 24 канала сказал, что не надо тратить время на бред и фантазии, которые высказывают чиновники, которые боятся проиграть на выборах.

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По его словам, Виктор Шокин занимался аналогичными делами.

Я думал, что Юрий Луценко, который провел больше времени в политике, будет гораздо разумнее и не будет совершать таких ошибок как предшественник,

– заявил Сакваралидзе.

"Сейчас появляется много вопросов. Если на него (Юрия Луценко – "24") давили, то почему он молчал три года и не заявлял об этом. Перед выборами он заявляет, что готов расследовать глобальное геополитическое дело, как некие люди в Украине повлияли на выборы в США", – подчеркнул заместитель экс-генпрокурора.

Что известно о скандальном заявлении Луценко?

Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!".



Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму в почти 4 миллионов долларов, которые должно было бы выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной" и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".



На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

Об уменьшении финансирования реформ

По словам Сакваралидзе, США в лице организаций, которые работают на поддержку были готовы помогать в разных направлениях, интеллектуальным, финансовым ресурсом. Однако после того, как они увидели отношение Шокина.

Бывший генпрокурор на встрече с экс-послом США, вместо разговора об уголовных делах, спросил, где можно вкусно поесть. Они понимали, что бесполезно разговаривать о какой-то реформе,

– вспомнил Сакваралидзе.

"После моего увольнения Шокин зарегистрировал липовое дело, что якобы я с послом США украл миллион долларов. Луценко вышел на новый уровень и они думают, что могут как-то подольститься под Дональда Трампа. Они думают, что Америкой управляют такие же кланы, как Украиной", – подытожил реформатор.

Если мы не повысим планку, то Украина опустится на уровень азиатских диктаторских или африканских стран,

– заявил Давид Сакваралидзе.

Что известно о Викторе Шокине?

Чиновник написал заявление на увольнение в феврале 2016 года. Генпрокурора тогда обвинили в развале громких дел против людей Януковича. Вроде именно из-за этого Евросоюз был вынужден снимать санкции с фигурантов "черного списка". Однако, уволили его только через 1,5 месяца – 3 апреля. Прошлой весной Виктор Шокин подал в суд иск о восстановлении его в должности, однако не добился своего.