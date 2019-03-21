22:41
21 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Зеленский составил конкуренцию Кличко. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:36, сегодня
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Не надо тратить время на бред и фантазии, – Сакваралидзе о заявлении Луценко

      90 Читати новину українською

      Генпрокурор Юрий Луценко сделал скандальное заявление о том, что посол США Мари Йованович передала ему список "неприкасаемых", для возможных фальсификаций во время голосования на выборах.

      Заместитель генерального прокурора с февраля 2015 по март 2016 года Давид Сакваралидзе в прямом эфире 24 канала сказал, что не надо тратить время на бред и фантазии, которые высказывают чиновники, которые боятся проиграть на выборах.

      Читайте также: Зачем Луценко сделал скандальное заявление по США: ответ Сыроид

      По его словам, Виктор Шокин занимался аналогичными делами.

      Я думал, что Юрий Луценко, который провел больше времени в политике, будет гораздо разумнее и не будет совершать таких ошибок как предшественник,
      – заявил Сакваралидзе.

      "Сейчас появляется много вопросов. Если на него (Юрия Луценко – "24") давили, то почему он молчал три года и не заявлял об этом. Перед выборами он заявляет, что готов расследовать глобальное геополитическое дело, как некие люди в Украине повлияли на выборы в США", – подчеркнул заместитель экс-генпрокурора.

      Что известно о скандальном заявлении Луценко?
      Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!".

      Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму в почти 4 миллионов долларов, которые должно было бы выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной" и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".

      На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

       

      Об уменьшении финансирования реформ

      По словам Сакваралидзе, США в лице организаций, которые работают на поддержку были готовы помогать в разных направлениях, интеллектуальным, финансовым ресурсом. Однако после того, как они увидели отношение Шокина.

      Бывший генпрокурор на встрече с экс-послом США, вместо разговора об уголовных делах, спросил, где можно вкусно поесть. Они понимали, что бесполезно разговаривать о какой-то реформе,
      – вспомнил Сакваралидзе.

      "После моего увольнения Шокин зарегистрировал липовое дело, что якобы я с послом США украл миллион долларов. Луценко вышел на новый уровень и они думают, что могут как-то подольститься под Дональда Трампа. Они думают, что Америкой управляют такие же кланы, как Украиной", – подытожил реформатор.

      Если мы не повысим планку, то Украина опустится на уровень азиатских диктаторских или африканских стран,
      заявил Давид Сакваралидзе.

      Что известно о Викторе Шокине?
      Чиновник написал заявление на увольнение в феврале 2016 года. Генпрокурора тогда обвинили в развале громких дел против людей Януковича. Вроде именно из-за этого Евросоюз был вынужден снимать санкции с фигурантов "черного списка". Однако, уволили его только через 1,5 месяца – 3 апреля. Прошлой весной Виктор Шокин подал в суд иск о восстановлении его в должности, однако не добился своего.

      blog_ava
      Похороны Марлена Хуциева: режиссера похоронили рядом с Началовой
      сегодня
      750
      Теги: Новости Украины ГПУ Новости США Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 21 марта: бюллетени длиной в полэкватора и скандал вокруг заявления Луценко
      сегодня , 22:36 Главные новости 21 марта: бюллетени длиной в полэкватора и скандал вокруг заявления Луценко
      3
      Из грязи в князи, или Уже привычка зарабатывать на войне
      сегодня , 22:00 Из грязи в князи, или Уже привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 208
      Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях
      сегодня , 20:02 Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях
      Яніна Ткачук 337
      Что о кандидатах в президенты может рассказать их одежда
      сегодня , 19:01 Что о кандидатах в президенты может рассказать их одежда
      373
      Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
      сегодня , 18:00 Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
      Михайло Гема 100
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Протесты на границе с Польшей: в МВД рассказали о ситуации на пунктах пропуска
       11 января 2018 , 13:19
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Игроки Динамо вышли на матч в футболках в поддержку Ярмоленко – фанаты тоже не остались в стороне
       28 октября 2018 , 17:54
      Главные новости футбола 29 января: сенсации в АПЛ, реакция на переход Ракицкого, первые голы Пйонтека в Милане
       30 января , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук