Держать курс на зафиксированном в начале войны уровне уже не было возможности. Резервы слишком быстро уходили на поддержание этой валютной стабильности. А разница между официальным курсом и курсом черного рынка достигла 25%, больно отражаясь на экспортерах и некоторых ФЛП, особенно по IT-сектору.

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Почему резервы быстро заканчивались?

Большой дефицит бюджета – это первый вопрос. Сейчас, кстати, за счет девальвации западная помощь в гривнах будет больше, что должно уменьшить давление на бюджет. Этот дефицит бюджета в том числе финансировался за счет печатного станка. В условиях ограниченного спроса со стороны населения (потому что денег нет из-за войны) оно не влияло напрямую на инфляцию, однако значительная часть этих средств уходила на валютный рынок, вымывая резервы НБУ.

Второе – торговый дефицит. Экспорт ограничен в своем росте из-за заблокированных портов, в то время как импорт очень резко рос. А низкий курс делал импорт конкурентным. Сейчас резкое увеличение курса должно повлиять на импорт, ограничив его, и это должно помочь валютной стабильности. В то же время, экспортеры получают стимул заводить деньги в страну, продавать здесь большую часть валютной выручки.

Ну и третья история – схемы. Условный "карточный туризм" и прочее. Поэтому не случайно Нацбанк, переставив курс, также задействовал ряд механизмов, которые должны ограничить эти схемы. Они отдельно перечислены в решении регулятора:

граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тысяч гривен (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тысяч гривен (в эквиваленте) на семь календарных дней;

уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тысяч гривен (в эквиваленте) до 30 тысяч гривен (в эквиваленте);

установлен ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте. Это ограничение не ощутит подавляющее большинство граждан, находящихся за границей.

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Еще одна проблема – это значительное укрепление доллара в мире по отношению к другим валютам. На фоне зафиксированного курса доллара официальный курс гривны укреплялся по отношению к валютам наших основных торговых партнеров, например, Польши. Что не очень логично в текущих условиях.

Каков негатив от этого решения НБУ?

Инфляция. Хотя большинство импортеров мысленно и ориентировались на рыночный, кэшевый, курс, тем не менее, продукция заводилась в страну по курсу 29,5. Например – бензин. Сейчас он должен подорожать. Что будет оказывать эффект на все цены.

Но вопрос о том, что Нацбанк действует в ситуации, когда у вас нет хорошего решения. Есть только плохое и очень плохое. И так будет до конца войны.

Ключевой вопрос сейчас – это ожидание. Главная задача всех ветвей власти – так скоординировать свои усилия, чтобы у рыночных игроков не появилось ожиданий, что Нацбанк, переставив курс один раз, будет так поступать еще раз и еще раз. Если вдруг поверят в это, то курс будет ощущать постоянные спекулятивные атаки.

Почему курс заморожен, а не отпущен? Ответ один – война. Слишком много неопределенности и слишком тонкая психологическая ситуация, чтобы отпускать курс в свободное плавание.

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