Тримати курс на зафіксованому на початку війни рівні вже не було змоги. Резерви занадто швидко витрачалися на підтримання цієї валютної стабільності. А різниця між офіційним курсом і курсом чорного ринку досягла 25%, боляче відображаючись на експортерах та деяких ФОПах, особливо з IT-сектору.

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Чому резерви швидко закінчувались?

Великий дефіцит бюджету – це перше питання. Зараз, до речі, за рахунок девальвації західна допомога у гривнях буде більшою, що має зменшити тиск на бюджет. Цей дефіцит бюджету в тому числі фінансувався за рахунок друкарського верстата. В умовах обмеженого попиту з боку населення (бо грошей немає через війну) воно не впливало напряму на інфляцію, проте значна частина цих коштів йшла на валютний ринок, вимиваючи резерви НБУ.

Друге – торгівельний дефіцит. Експорт обмежений у своєму зростанні через заблоковані порти, у той час, як імпорт дуже різко зростав. А низький курс робив імпорт конкурентним. Зараз різке збільшення курсу має вплинути на імпорт, обмеживши його і це має допомогти валютній стабільності. Водночас експортери отримують стимул заводити гроші в країну, продавати тут більшу частину валютної виручки.

Ну і третя історія – схеми. Умовний "картковий туризм" і інше. Тому не випадково Нацбанк, переставивши курс, також задіяв ряд механізмів, які мають обмежити ці схеми. Вони окремо перелічені у рішенні регулятора:

громадяни, як і раніше, матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тисяч гривень (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тисячі гривень (в еквіваленті) на сім календарних днів;

зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тисяч гривень (в еквіваленті) до 30 тисяч гривень (в еквіваленті);

установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають закордоном.

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Ще одна проблема – це значне укріплення долара у світі відносно інших валют. На тлі зафіксованого курсу долара офіційний курс гривні укріплювався відносно валют наших основних торгівельних партнерів, наприклад, Польщі. Що не дуже логічно у поточних умовах.

Який негатив від цього рішення НБУ?

Інфляція. Хоч більшість імпортерів подумки й орієнтувались на ринковий, кешевий, курс, проте, все ж таки, продукція заводилась в країну по курсу 29,5. Наприклад – бензин. Зараз він має здорожчати. Що буде мати ефект на всі ціни.

Але питання у тому, що Нацбанк діє в ситуації, коли у вас немає доброго рішення. Є лише погане і дуже погане. І так буде до кінця війни.

Ключове питання зараз – це очікування. Головне завдання всіх гілок влади – так скоординувати свої зусилля, щоб у ринкових гравців не з'явилося очікувань, що Нацбанк, переставивши курс один раз, буде так робити ще раз і ще раз. Якщо раптом в це повірять, то курс буде відчувати постійні спекулятивні атаки.

Чому курс заморожений, а не відпущений? Відповідь одна – війна. Занадто багато невизначеності й занадто тонка психологічна ситуація, щоб відпускати курс у вільне плавання.

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