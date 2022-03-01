Нацбанк открыл счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от нападения России

Из-за нападения России на Украину весь мир помогает нашему государству. Национальный банк решил открыть специальный счет для гуманитарной помощи пострадавшим украинцам.

Счет для гуманитарных целей был открыт Министерству социальной политики Украины. Помощь на него будут засчитывать из Украины и из-за границы.

Финансовая поддержка активно поступает как от украинцев, так и из-за границы. Чтобы упорядочить поступления средств от доноров на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам, Национальный банк открыл Минсоцполитики счет, аккумулирующий благотворительные взносы на социальные нужды в военное время

– объяснил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

По его словам, в отличие от спецсчета, открытого для финансирования нужд ВСУ, средства с этого счета потратят для помощи тем, кто больше всего страдает от войны с Россией.

На что будут тратить деньги

Минсоцполитики будет использовать средства на:

продовольственные нужды и обустройство мест размещения беженцев и граждан, покинувших свой дом из-за боевых действий ;

; обеспечение их одеждой и обувью, лекарством и медпрепаратами;

обеспечение населения товарами первой необходимости,

предоставление единовременной денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека.

Реквизиты счета Министерства социальной политики: RU823000010000032302338301027

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