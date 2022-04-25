Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка

Продолжаются Весеннее Собрание МВФ и Всемирного банка. Украина не только активно участвует в мероприятии – нам удалось получить историческое приглашение.

24 апреля произошло знаковое событие для НБУ. Украина сделала еще один важный шаг по сближению с Европейским союзом.

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Приглашение от Европейского центробанка

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард пригласила главу НБУ Кирилла Тимошенко принять участие в ad-hoc заседании Общего Совета ЕЦБ. В нее входят 27 стран-членов ЕС.

Национальный банк Украины получил такое приглашение впервые в своей истории. Это позволит вести продуктивный диалог с ЕЦБ и представлять позицию Украины на столь важной арене.

Для Национального банка Украины и лично для меня это приглашение – большая честь. Я с радостью присоединюсь к такой платформе для встречи с руководителями центральных банков европейского сообщества,

– прокомментировал приглашение Кирилл Шевченко.

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