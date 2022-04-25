24 квітня відбулася знакова подія для НБУ. Україна зробила ще один важливий крок до зближення з Європейським союзом.

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Запрошення від Європейського центробанку

Президент Європейського центробанку Крістін Лагард запросила голову НБУ Кирила Тимошенка взяти участь в ad-hoc засіданні Загальної Ради ЄЦБ. До неї входять 27 країн-членів ЄС.

Національний банк України отримав таке запрошення вперше у своїй історії. Це дасть змогу вести продуктивний діалог з ЄЦБ та представляти позицію України на такій важливій арені.

Для Національного банку України та особисто для мене це запрошення – велика честь. Я з радістю приєднаюся до такої платформи для зустрічі з очільниками центральних банків європейської спільноти,

– прокоментував запрошення Кирило Шевченко.

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