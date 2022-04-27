Нацгвардеец "Энловщик" рассказал, как на Киевщине попал в российский танк из NLAW

Нацгвардеец Евгений с позывным "Энловщик" вместе с побратимами выполняет боевые задания на Киевском направлении. Он вспомнил, как из NLAW подбил российский танк Т-72, когда в области продолжались ожесточенные бои.

"Энловщик" является бойцом Национальной гвардии Украины ему 29 лет. Военный стал одним из первых, кто получил в руки шведско-британскую переносную противотанковую управляемую ракету малой дальности NLAW.

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История "Энловщика"

Евгений родом из Харькова, проходил срочную службу в одной из воинских частей Нацгвардии. После увольнения в запас, парень поехал работать в Польшу. 24 февраля харьковчанин находился за границей, однако узнав о полномасштабном вторжении российских оккупантов – сразу решил вернуться и защищать Украину.

Парень рассказал, что очень хорошо запомнил тот день. Он листал новости в телефоне и увидел сообщения о бомбардировке украинских городов, сразу понял – россияне начали полномасштабную войну. Тогда он вместе с друзьями собрал вещи и отправился в Украину.

Сначала хотел поехать в родной Харьков, однако не было времени на переезды, поэтому сразу пришел в воинскую часть, где служил срочную службу и стал в строй. После этого отправился с другими гвардейцами выполнять боевые задания на Киевском направлении,

– вспомнил Евгений.

Знакомство Евгения из NLAW

Евгений вместе со своими побратимами были в группе быстрого реагирования, выполняли задания по зачистке населенных пунктов и уничтожали тяжелую технику врага. Как самому подготовленному бойцу, ему поручили NLAW – парень одним из первых опробовал подарок Западных партнеров по оккупантам.

Харьковчанин рассказал, что до этого был обычным стрелком. Впрочем, когда его группе передали несколько NLAW, командир дал ему в руки один из экземпляров и сказал: "Держи, будешь теперь Энловщиком". Евгению показали, как пользоваться не виденным до этого оружием, рассказали обо всех "уловках" его использования.

Хотя это было впервые, я ни минуты не боялся произвести выстрел, ведь понимал, что каждая подбитая единица вражеской техники – это шаг к победе! Скажу откровенно, такое вооружение нам очень помогает,

– подчеркнул "Энловщик".

Как нацгвардеец попал в российский танк из NLAW

Боец рассказал, что подбил вражеский танк в конце марта, когда на Киевском направлении шли ожесточенные бои. Тогда нацгвардейцы ежедневно продвигались вперед, освобождали от российской нечисти город за городом.

После зачистки очередного населенного пункта группе Евгения сообщили, что по Житомирской трассе в направлении Киева двигается колонна вражеской техники. Он с побратимами как раз находились в здании у дороги и наблюдали за ситуацией.

Увидев вражескую технику, я с командиром выдвинулись на позицию, проверили, действительно ли это вражеская колонна, дождались удачного момента, и я произвел выстрел по последней единице техники русской колонны. Почему за последним? Чтобы после поражения цели враг не мог открыть огонь по нам. Главное, что мы сделали свою работу и отомстили за наших побратимов и Украину,

– рассказал нацгвардеец.

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