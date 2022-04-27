"Енловщик" є бійцем Національної гвардії України, йому 29 років. Військовий став одним із перших, хто отримав до рук шведсько-британську переносну протитанкову керовану ракету малої дальності NLAW.

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Історія "Енловщика"

Євген родом із Харкова, проходив строкову службу в одній з військових частин Нацгвардії. Після звільнення у запас, хлопець поїхав працювати у Польщу. 24 лютого харків'янин перебував за кордоном, однак дізнавшись про повномасштабне вторгнення російських окупантів – одразу вирішив повернутись та захищати Україну.

Хлопець розповів, що дуже добре запам'ятав той день. Він гортав новини у телефоні і побачив повідомлення про бомбардування українських міст, одразу зрозумів – росіяни розпочали повномасштабну війну. Тоді він разом з друзями зібрав речі та відправився в Україну.

Спершу хотів поїхати у рідний Харків, однак не було часу на переїзди, тому одразу прийшов до військової частини, де служив строкову службу, і став у стрій. Після цього вирушив з іншими гвардійцями виконувати бойові завдання на Київському напрямку,

– пригадав Євген.

Знайомство Євгена з NLAW

Євген разом зі своїми побратимами були у групі швидкого реагування, виконували завдання по зачистці населених пунктів та знищували важку техніку ворога. Як найпідготовленішому бійцю, йому доручили NLAW – хлопець одним з перших випробував подарунок Західних партнерів по окупантах.

Харків'янин розповів, що до того був звичайним стрільцем. Втім коли його групі передали кілька NLAW, командир дав йому у руки один з екземплярів і сказав: "Тримай, будеш тепер Енловщиком". Євгену показали, як користуватись не баченою до цього зброєю, розповіли про усі "хитрощі" її використання.

Хоча це було вперше, я ні хвилини не боявся зробити постріл, адже розумів, що кожна підбита одиниця ворожої техніки – це крок до перемоги! Скажу відверто, таке озброєння нам дуже допомагає,

– підкреслив "Енловщик".

Як нацгвардієць влучив у російський танк з NLAW

Боєць розповів, що підбив ворожий танк наприкінці березня, коли на Київському напрямку точились запеклі бої. Тоді нацгвардійці щодня просувались вперед, звільняли від російської нечисті місто за містом.

Після зачистки чергового населеного пункту групі Євгена повідомили, що по Житомирській трасі у напрямку Києва рухається колона ворожої техніки. Він з побратимами саме перебували у будівлі поблизу дороги та спостерігали за ситуацією.

Побачивши ворожу техніку, я з командиром висунулись на позицію, перевірили, чи це справді ворожа колона, дочекалися вдалого моменту, і я здійснив постріл по останній одиниці техніки російської колони. Чому по останній? Щоб після ураження цілі ворог не мав змоги відкрити вогонь по нас. Головне, що ми зробили свою роботу і помстилися за наших побратимів та Україну,

– розповів нацгвардієць.

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