Нацгвардеец помогал оккупантам и сливал информацию о позициях ВСУ

Военнослужащему Нацгвардии сообщили о подозрении в государственной измене. Он помогал россиянам вести войну против Украины.

Нацгвардейца-предателя уже задержали. В суд направили ходатайство, чтобы ему избрали меру пресечения.

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В чем подозревают нацгвардейца

Пребывая в административной должности в Нацгвардии Украины, в условиях военного положения он умышленно помогал россиянам проводить подрывную деятельность против Украины.

В частности, мужчина собирал и передавал сведения о деятельности подразделений Вооруженных Сил Украины:

Служебную информацию о разворачивании систем связи и информационных систем, а также работы подразделений связи Нацгвардии и ВСУ.

Также подозреваемый делился с агрессорами информацией о проведении учебных мероприятий ВСУ, отправлял фото и видео воинских частей.

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