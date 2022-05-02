Нацгвардейцы из "Азовстали" обратились с призывом обеспечить выход всем военным

2 мая 2022 , 18:38
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Военная часть 3057

Нацгвардейцы, мужественно защищающие Мариуполь, обратились с призывом обеспечить выход из "Азовстали" всем военным, находящимся в оцеплении.

67 день адского противостояния

Военные Национальной гвардии опубликовали обращение, где отметили, что защищают Украину в сверхтяжелых условиях уже 67 дней и нуждаются в помощи.

Внимание Из Мариуполя сегодня удалось вывезти более 100 мирных жителей, – мэр города

Мы, военнослужащие 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины с собратьями 67 сутки, защищаем нашу Украину, будучи заблокированы на заводе "Азовсталь",
– отметил военный.

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська