Нацгвардейцы из "Азовстали" обратились с призывом обеспечить выход всем военным
2 мая 2022 , 18:38Читати новину українською
Источник:Военная часть 3057
Нацгвардейцы, мужественно защищающие Мариуполь, обратились с призывом обеспечить выход из "Азовстали" всем военным, находящимся в оцеплении.
67 день адского противостояния
Военные Национальной гвардии опубликовали обращение, где отметили, что защищают Украину в сверхтяжелых условиях уже 67 дней и нуждаются в помощи.
Внимание Из Мариуполя сегодня удалось вывезти более 100 мирных жителей, – мэр города
Мы, военнослужащие 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины с собратьями 67 сутки, защищаем нашу Украину, будучи заблокированы на заводе "Азовсталь",
– отметил военный.