Нацгвардейцы из "Азовстали" обратились с призывом обеспечить выход всем военным

Нацгвардейцы, мужественно защищающие Мариуполь, обратились с призывом обеспечить выход из "Азовстали" всем военным, находящимся в оцеплении.

67 день адского противостояния

Военные Национальной гвардии опубликовали обращение, где отметили, что защищают Украину в сверхтяжелых условиях уже 67 дней и нуждаются в помощи.

Внимание Из Мариуполя сегодня удалось вывезти более 100 мирных жителей, – мэр города

Мы, военнослужащие 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины с собратьями 67 сутки, защищаем нашу Украину, будучи заблокированы на заводе "Азовсталь",

– отметил военный.