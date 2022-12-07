Ноу-хау от Нацгвардии: наши воины сбили крылатую ракету из пулеметов и автоматов

7 декабря 2022, 16:04
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Источник:

Северное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии

Украинские военные уже всем показали, что они настоящие титаны в военном деле. 5 декабря нацгвардейцам удалось сбить крылатую ракету из стрелкового оружия.

Ракета не долетела до места назначения

Очередное доказательство мастерства украинских воинов произошло во время массированной ракетной атаки по Украине 5 декабря. Мощной работой отличились бойцы мобильной огневой группы нацгвардейцев 27-й Печерской бригады.

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Под прицел нацгвардейцев попала российская крылатая ракета Х-101. Смертоносный снаряд летел на низкой высоте и попасть в цель так и не смог. Все потому, что его сбили из крупнокалиберного миномета и автомата.


Все, что осталось от российской ракеты / Фото Нацгвардии

Заметим, что во время последней массированной атаки враг запустил по Украине 71 ракету. Нашим воинам удалось сбить 60 смертоносных снарядов. Мощная атака так и не удалась.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что скоро у России полностью закончатся ракеты. Еще несколько масштабных атак по Украине и государство-агрессор сведет свои запасы к нулю.

Сколько Россия потеряла техники на войне

  • Танков – 2 935 единиц,
  • боевых бронированных машин – 5 909,
  • артиллерийских систем – 1 923,
  • РСЗО – 395,
  • средств ПВО – 211,
  • самолетов – 281,
  • вертолетов – 264,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 601,
  • крылатых ракет – 592,
  • кораблей/катеров – 16,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 526,
  • специальной техники – 163.
Автор: Софія Мінджоса