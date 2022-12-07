Ноу-хау от Нацгвардии: наши воины сбили крылатую ракету из пулеметов и автоматов

Украинские военные уже всем показали, что они настоящие титаны в военном деле. 5 декабря нацгвардейцам удалось сбить крылатую ракету из стрелкового оружия.

Ракета не долетела до места назначения

Очередное доказательство мастерства украинских воинов произошло во время массированной ракетной атаки по Украине 5 декабря. Мощной работой отличились бойцы мобильной огневой группы нацгвардейцев 27-й Печерской бригады.

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Под прицел нацгвардейцев попала российская крылатая ракета Х-101. Смертоносный снаряд летел на низкой высоте и попасть в цель так и не смог. Все потому, что его сбили из крупнокалиберного миномета и автомата.



Все, что осталось от российской ракеты / Фото Нацгвардии

Заметим, что во время последней массированной атаки враг запустил по Украине 71 ракету. Нашим воинам удалось сбить 60 смертоносных снарядов. Мощная атака так и не удалась.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что скоро у России полностью закончатся ракеты. Еще несколько масштабных атак по Украине и государство-агрессор сведет свои запасы к нулю.

Сколько Россия потеряла техники на войне