Ракета не долетіла до місця призначення
Черговий доказ майстерності українських воїнів трапився під час масованої ракетної атаки по Україні 5 грудня. Потужною роботою відзначилися бійці мобільної вогневої групи гвардійців 27-ї Печерської бригади.
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Під приціл нацгвардійців потрапила російська крилата ракета Х-101. Смертоносний снаряд летів на низькій висоті й влучити у ціль так і не зміг. Все тому, що його збили з крупнокаліберного міномета та автомата.
Все, що залишилося від російської ракети / Фото Нацгвардії
Зауважимо, що під час останньої масованої атаки ворог запустив по Україні 71 ракету. Нашим воїнам вдалося збити 60 смертоносних снарядів. Потужна атака так і не вдалася.
Голова української розвідки Кирило Буданов розповів, що скоро в Росії повністю закінчаться ракети. Ще кілька масштабних атак по Україні і держава-агресорка зведе свої запаси до нуля.
Скільки Росія вже втратила техніки на війні
- Танків – 2 935 одиниць,
- бойових броньованих машин – 5 909,
- артилерійських систем – 1 923,
- РСЗВ – 395,
- засобів ППО – 211,
- літаків – 281,
- гелікоптерів – 264,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 601,
- крилатих ракет – 592,
- кораблів/катерів – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 526,
- спеціальної техніки – 163.