Ракета не долетіла до місця призначення

Черговий доказ майстерності українських воїнів трапився під час масованої ракетної атаки по Україні 5 грудня. Потужною роботою відзначилися бійці мобільної вогневої групи гвардійців 27-ї Печерської бригади.

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Під приціл нацгвардійців потрапила російська крилата ракета Х-101. Смертоносний снаряд летів на низькій висоті й влучити у ціль так і не зміг. Все тому, що його збили з крупнокаліберного міномета та автомата.



Все, що залишилося від російської ракети / Фото Нацгвардії

Зауважимо, що під час останньої масованої атаки ворог запустив по Україні 71 ракету. Нашим воїнам вдалося збити 60 смертоносних снарядів. Потужна атака так і не вдалася.

Голова української розвідки Кирило Буданов розповів, що скоро в Росії повністю закінчаться ракети. Ще кілька масштабних атак по Україні і держава-агресорка зведе свої запаси до нуля.

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