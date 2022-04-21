Нацгвардейцы сбили один из новейших вражеских вертолетов

Подразделение противовоздушной обороны Нацгвардии уничтожило российский вертолет в четверг, 21 апреля. Для ликвидации "Аллигатора" использовали переносной зенитно-ракетный комплекс.

По теме Еще один в коллекцию: украинские десантники сбили российский штурмовик Су-25

Украинские нацгвардейцы похвастались, что сбили один из новейших вражеских вертолетов. Сообщается, что он оснащен противотанковым ракетным комплексом, авиабомбами и пушечной установкой.

Это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием,

– говорится в сообщении.

Узнайте больше Новейший российский вертолет Ка-52 "Аллигатор": чем его можно сбить и как ВСУ удивляют оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 21 апреля Россия в войне против Украины потеряла 151 вертолет. Также украинские военные ликвидировали 172 самолета.

Вас это может заинтересовать – Блестящая работа нашей артиллерии: смотрите видео