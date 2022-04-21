Нацгвардійці збили один з найновіших ворожих гелікоптерів

Підрозділ протиповітряної оборони Нацгвардії знищив російський вертоліт у четвер, 21-го квітня. Для ліквідації "Алігатора" використали переносний зенітно-ракетний комплекс.

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Українські нацгвардійці похвалилися, що збили один з найновіших ворожих гелікоптерів. Повідомляється, що він протитанковим ракетним комплексом, авіабомбами та гарматною установкою.

Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю,

– йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 21-го квітня Росія у війні проти України втратила 151 гелікоптер. Також українські військові ліквідували 172 літаки.

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