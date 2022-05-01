Нацгвардейцы уничтожили БМП и подбили танк врага в районе Изюма
Источник:МВД
В Харьковской области бойцы Нацгвардии нанесли удар по вражеской технике. В результате боевая машина пехоты россиян уничтожена, а танк поврежден.
В ходе одного из рейдов бойцы Национальной гвардии заметили вражескую технику. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
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Как нацгвардейцы уничтожали российскую технику
В Изюмском направлении бойцы Национальной гвардии заметили вражескую технику с личным составом. Потому наши защитники без колебаний открыли огонь. Технику оккупантов уничтожал противотанковый ракетный комплекс "Корсар" и открытый прицельный пулеметный огонь.
Как результат – боевая машина пехоты вместе с оккупантами уничтожена, а танк – подбит.
Цели поражены: спецназовцы уничтожили БМП-2 противника вместе с личным составом и подбили танк,
– подытожили в МВД.
Уничтожение вражеской техники нацгвардейцами под Изюмом: смотрите видео
Потери оккупантов по состоянию на 1 мая
За прошедшие сутки нашим защитникам удалось уничтожить:
- около 300 оккупантов;
- 18 танков;
- 26 боевых бронированных машин;
- 15 артиллерийских систем;
- 3 средства ПВО;
- 2 самолета;
- 20 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим;
- 13 беспилотников.
Суммарные потери личного состава захватчиков составляют около 23500 человек. Количество уничтоженной техники уже числится в тысячах. Суммарные потери россиян с начала полномасштабной войны можно просмотреть здесь.
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