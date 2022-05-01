Нацгвардейцы уничтожили БМП и подбили танк врага в районе Изюма

В Харьковской области бойцы Нацгвардии нанесли удар по вражеской технике. В результате боевая машина пехоты россиян уничтожена, а танк поврежден.

В ходе одного из рейдов бойцы Национальной гвардии заметили вражескую технику. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Как нацгвардейцы уничтожали российскую технику

В Изюмском направлении бойцы Национальной гвардии заметили вражескую технику с личным составом. Потому наши защитники без колебаний открыли огонь. Технику оккупантов уничтожал противотанковый ракетный комплекс "Корсар" и открытый прицельный пулеметный огонь.

Как результат – боевая машина пехоты вместе с оккупантами уничтожена, а танк – подбит.

Цели поражены: спецназовцы уничтожили БМП-2 противника вместе с личным составом и подбили танк,

– подытожили в МВД.

Уничтожение вражеской техники нацгвардейцами под Изюмом: смотрите видео

Потери оккупантов по состоянию на 1 мая

За прошедшие сутки нашим защитникам удалось уничтожить:

около 300 оккупантов;

18 танков;

26 боевых бронированных машин;

15 артиллерийских систем;

3 средства ПВО;

2 самолета;

20 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим;

13 беспилотников.

Суммарные потери личного состава захватчиков составляют около 23500 человек. Количество уничтоженной техники уже числится в тысячах. Суммарные потери россиян с начала полномасштабной войны можно просмотреть здесь.

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