Чем активнее боевые действия – тем больше пленных. По крайней мере, это справедливо в отношении Авдеевского направления, где город штурмуют и зеки, и хорошо обученная регулярная армия.

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Как воюют нацгвардейцы

Слаженная работа как бойцов, так и их командиров – всегда дает результат. Наши воины Национальной гвардии это подтверждают и еженедельно превращают российскую технику в тонны металлолома,

– написал Клименко.

Глава МВД подчеркнул, что количество уничтоженной техники исчисляется десятками миллионов долларов.

Сколько техники уничтожили бойцы Нацгвардии за неделю:

8 танков;

5 бронетранспортеров;

10 боевых бронированных машин;

31 вражескую машину;

5 складов боекомплекта;

51 вражеский блиндаж с оккупантами внутри.

А еще Нацгвардия поразила огнеметную систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепёк" – россияне считают ее своим самым страшным оружием.

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"Также мобильные огневые группы Нацгвардии в течение прошлых нескольких дней сбили 5 БпЛА Shahed: над Одессой и Харьковом. Это сохраненные жизни украинцев, это уцелевшие дома и улицы наших городов. Наши герои будут и в дальнейшем защищать землю и небо Украины. Пока последний оккупант не покинет нашу страну", – подытожил Игорь Клименко.

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