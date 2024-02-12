Що активніші бойові дії – то більше полонених. Це справедливо щодо Авдіївського напрямку, де місто штурмують і зеки, і добре навчена регулярна армія.

Дивіться також Нова українська система збиває з пантелику "Шахед", – Forbes

Як воюють нацгвардійці

Злагоджена робота як бійців, так і їхніх командирів – завжди дає результат. Наші воїни Національної гвардії це підтверджують та щотижня перетворюють російську техніку на тонни металобрухту,

– написав Клименко.

Очільник МВС підкреслив, що кількість знищеної техніки обчислюється десятками мільйонів доларів.

Скільки техніки знищили бійці Нацгвардії за тиждень:

8 танків;

5 бронетранспортерів;

10 бойових броньованих машин;

31 ворожу автівку;

5 складів боєкомплекту;

51 ворожий бліндаж з окупантами всередині.

А ще Нацгвардія уразила вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепьок" – росіяни вважають її своєю найстрашнішою зброєю.

Національна гвардія знищила російський "Солнцепьок": дивіться відео, як він палає

"Також мобільні вогневі групи Нацгвардії упродовж минулих декількох днів збили 5 БпЛА Shahed: над Одесою та Харковом. Це збережені життя українців, це вцілілі будинки та вулиці наших міст. Наші герої будуть й надалі захищати землю та небо України. Допоки останній окупант не покине нашу країну", – підсумував Ігор Клименко.

Важливо! Про успіхи Сил оборони на лівому березі Дніпра читайте тут.