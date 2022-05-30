Нацгвардиец сбил "Иглой" уже третий российский штурмовик Су-25
Источник:Национальная гвардия Украины
Строковик Национальной гвардии сбил уже три вражеских штурмовика Су-25. Такой рекорд он поставил всего за полтора месяца.
Все три российские "птички" упали от эффективного переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Последний самолетик успешно приземлился 19 мая.
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"Запорожский мститель" охотится на российские самолеты
Интересно, что военный просто проходил срочную службу в Запорожской области. С начала полномасштабного вторжения он защищает казацкий край от русских захватчиков.
Судя по перехваченным разговорам оккупантов на Запорожье, они напуганы из-за таких эффективных действий украинского военного.
А у парня точно проснулся азарт. Он хочет подбить еще большее количество российских самолетов.
Я сбил не "уже" три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их, пока потребуется – до самой нашей победы! – уверенно говорит военный.
В Нацгвардии точно подчеркивают, что каждый уничтоженный вражеский самолет – это сохранившиеся жизни украинцев и еще один шаг к великой победе.
Успехи Вооруженных Сил Украины против оккупантов
- Украинские военные смело защищают государство от российских захватчиков. По состоянию на 96-й день полномасштабной войны подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили уже 30 350 оккупантов . Только за минувшие сутки, 29 мая, они ликвидировали 200 российских военных. Больше всего потерь вчера захватчики понесли на Запорожском направлении.
- "Птички" кафиров не очень долго живут на украинских землях. За все время с начала полномасштабного вторжения украинские военные приземлили 207 самолетов, 174 вертолета и 507 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
- В разведке Великобритании предполагают, что Россия понесла сокрушительные потери среди офицерского состава – особенно среди среднего и младшего ранга. Поэтому командиры бригад и батальонов вынуждены рисковать. Они все чаще выдвигают вперед – ближе к боевым действиям.
- Есть проблемы и среди младших офицеров. Они вынуждены браться за управление тактическими действиями на самом низком уровне. Все потому, что в России не хватает сержантов.