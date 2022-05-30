Нацгвардиец сбил "Иглой" уже третий российский штурмовик Су-25

Строковик Национальной гвардии сбил уже три вражеских штурмовика Су-25. Такой рекорд он поставил всего за полтора месяца.

Все три российские "птички" упали от эффективного переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Последний самолетик успешно приземлился 19 мая.

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"Запорожский мститель" охотится на российские самолеты

Интересно, что военный просто проходил срочную службу в Запорожской области. С начала полномасштабного вторжения он защищает казацкий край от русских захватчиков.

Судя по перехваченным разговорам оккупантов на Запорожье, они напуганы из-за таких эффективных действий украинского военного.

А у парня точно проснулся азарт. Он хочет подбить еще большее количество российских самолетов.

Я сбил не "уже" три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их, пока потребуется – до самой нашей победы! – уверенно говорит военный.

В Нацгвардии точно подчеркивают, что каждый уничтоженный вражеский самолет – это сохранившиеся жизни украинцев и еще один шаг к великой победе.

Успехи Вооруженных Сил Украины против оккупантов

Украинские военные смело защищают государство от российских захватчиков. По состоянию на 96-й день полномасштабной войны подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили уже 30 350 оккупантов . Только за минувшие сутки, 29 мая, они ликвидировали 200 российских военных. Больше всего потерь вчера захватчики понесли на Запорожском направлении.

. Только за минувшие сутки, 29 мая, они ликвидировали 200 российских военных. Больше всего потерь вчера захватчики понесли на Запорожском направлении. "Птички" кафиров не очень долго живут на украинских землях. За все время с начала полномасштабного вторжения украинские военные приземлили 207 самолетов, 174 вертолета и 507 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

207 самолетов, 174 вертолета и 507 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня. В разведке Великобритании предполагают, что Россия понесла сокрушительные потери среди офицерского состава – особенно среди среднего и младшего ранга. Поэтому командиры бригад и батальонов вынуждены рисковать. Они все чаще выдвигают вперед – ближе к боевым действиям.

Есть проблемы и среди младших офицеров. Они вынуждены браться за управление тактическими действиями на самом низком уровне. Все потому, что в России не хватает сержантов.

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