Речь о возможности перевестись с помощью "Армии+" для бойцов Нацгвардии. С 15 ноября это могли сделать военнослужащие ВСУ, а вот нацгвардейцев просили подождать. Детали расскажет 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

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Нацгвардейцы теперь могут перевестись через Армию+

По словам президента, сейчас для воинов Нацгвардии открыты переводы внутри НГУ. Но это только первый этап. Впоследствии будет добавлена возможность также переводов между подразделениями Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии.

А в ближайшее время в "Армию+" добавят еще и подразделения пограничников.

На сегодня есть уже 3607 положительных решений по переводам для наших воинов Вооруженных Сил Украины. Команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, чтобы был результат для наших нацгвардейцев. Спасибо! Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию,

– подытожил Зеленский.

В МО предупреждали о важности правильного оформления рапорта

3 декабря на сайте Минобороны появилось сообщение о том, что очень много рапортов о переводе через "Армию+" отклонили. Так произошло по техническим причинам: военные или подали некачественные фотокопии документов, или прикрепили не все фотокопии страниц из военного документа, или же предоставили рекомендательное письмо старого образца. Новый образец можно найти здесь.