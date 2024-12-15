Мова про можливість перевестися за допомогою "Армії+" для бійців Нацгвардії. З 15 листопада це могли зробити військовослужбовці ЗСУ, а от нацгвардійців просили зачекати. Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

Дивіться також У Кураховому зафіксовані випадки використання ДРГ під виглядом цивільних, – Генштаб

Нацгвардійці тепер можуть перевестися через Армію+

За словами президента, наразі для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині НГУ. Але це тільки перший етап. Згодом буде додано можливість також переведень між підрозділами Збройних Сил України та Нацгвардії.

А найближчим часом в "Армію+" додадуть ще й підрозділи прикордонників.

Станом на сьогодні є вже 3607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів Збройних Сил України. Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, щоб був результат для наших нацгвардійців. Дякую! Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію,

– підсумував Зеленський.

У МО попереджали про важливість правильного оформлення рапорту

3 грудня на сайті Міноборони з'явилося повідомлення про те, що дуже багато рапортів про переведення через "Армію+" відхилили. Так сталося з технічних причин: військові або подали неякісні фотокопії документів, або прикріпили не всі фотокопії сторінок з військового документа, або ж надали рекомендаційний лист старого зразка. Новий зразок можна знайти тут.