Детали об учениях

Курс продлится 3 недели. Кстати, на его открытие приехала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая в то время находилась в Международном центре в рамках официального визита.

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Мы предоставим гвардейцам много информации по оказанию домедицинской помощи и отработаем с ними различные боевые ситуации, которые помогут спасать жизни на поле боя. Этот курс на шаг выше базового уровня, он предназначен не для всех военных, а именно для боевых медиков,
– отметил канадский инструктор.

Проводят курс 4 инструктора операции UNIFIER и 2 инструктора от Нацгвардии.

На первой неделе гвардейцы отработают теорию, повторят основы оказания домедицинской помощи, а также научатся работать с новым оборудованием. После этого их ждет отработка тактических сценариев, максимально приближенных к боевым условиям.

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В Украине готовят боевых медиков / Фото МВД

Заметим, что курс построен на опыте Канады, США, Новой Зеландии и Австралии.

После прохождения курса военные будут знать:

  • как правильно останавливать сильные кровотечения,
  • прочищать дыхательные пути с помощью медицинских трубок,
  • распознавать и бороться с признаками пневмоторакса,
  • вести тактический уход в боевых условиях,
  • обеспечивать безопасную эвакуацию.

Курс триватиме 3 тижні
Курс продлится 3 недели / Фото МВД

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Военные научатся спасать своих собратьев во время войны / Фото МВД

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