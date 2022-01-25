Детали об учениях

Курс продлится 3 недели. Кстати, на его открытие приехала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая в то время находилась в Международном центре в рамках официального визита.

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Мы предоставим гвардейцам много информации по оказанию домедицинской помощи и отработаем с ними различные боевые ситуации, которые помогут спасать жизни на поле боя. Этот курс на шаг выше базового уровня, он предназначен не для всех военных, а именно для боевых медиков,

– отметил канадский инструктор.

Проводят курс 4 инструктора операции UNIFIER и 2 инструктора от Нацгвардии.

На первой неделе гвардейцы отработают теорию, повторят основы оказания домедицинской помощи, а также научатся работать с новым оборудованием. После этого их ждет отработка тактических сценариев, максимально приближенных к боевым условиям.



В Украине готовят боевых медиков / Фото МВД

Заметим, что курс построен на опыте Канады, США, Новой Зеландии и Австралии.

После прохождения курса военные будут знать:

как правильно останавливать сильные кровотечения,

прочищать дыхательные пути с помощью медицинских трубок,

распознавать и бороться с признаками пневмоторакса,

вести тактический уход в боевых условиях,

обеспечивать безопасную эвакуацию.



Курс продлится 3 недели / Фото МВД



Военные научатся спасать своих собратьев во время войны / Фото МВД

Россия может напасть на Украину: последние новости

Президент США Джо Байден непублично обсудил ситуацию в Украине с европейскими лидерами. Политики выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

24 января несколько стран решили эвакуировать своих дипломатов или их родных из Киева. Речь идет о США, Великобритании, Австралии и Германии. В МИД Украины назвали такое решение преждевременным.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия не нападет в ближайшее время, потому что это "физически невозможно".

Сейчас возле наших границ находятся 109 тысяч вражеских военных. Кроме того, их сопровождают еще 10 – 11 тысяч дополнительных бойцов.

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