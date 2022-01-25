Деталі про навчання
Курс триватиме 3 тижні. До речі, на його відкриття завітала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка на той час перебувала у Міжнародному центрі у межах офіційного візиту.
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Ми надамо гвардійцям багато інформації з надання домедичної допомоги та відпрацюємо з ними різні бойові ситуації, які допоможуть рятувати життя на полі бою. Цей курс на крок вищий від базового рівня, він призначений не для всіх військових, а саме для бойових медиків,
– зазначив канадський інструктор.
Проводять курс 4 інструктори операції UNIFIER та 2 інструктори від Нацгвардії.
На першому тижні гвардійці відпрацюють теорію, повторять основи надання домедичної допомоги, а також навчаться працювати з новим обладнанням. Після цього на них чекає відпрацювання тактичних сценаріїв, максимально наближених до бойових умов.
В Україні готують бойових медиків / Фото МВС
Зауважимо, що курс побудований на досвіті Канади, США, Нової Зеландії та Австралії.
Після проходження курсу військові знатимуть:
- як правильно зупиняти сильні кровотечі,
- прочищати дихальні шляхи за допомогою медичних трубок,
- розпізнавати і боротися з признаками пневмотораксу,
- вести тактичний догляд у бойових умовах,
- забезпечувати безпечну евакуацію.
Курс триватиме 3 тижні / Фото МВС
Військові навчаться рятувати своїх побратимів під час війни / Фото МВС
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