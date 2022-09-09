Наши воины продолжают поражать своими успехами во время контрнаступления. Им удается освобождать все больше населенных пунктов.

Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохово Яра в Харьковской области. Об этом в соцсетях сообщалось еще 8 сентября, но официальных подтверждений не было.

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Воины подняли флаг

Сегодня же, 9 сентября, Нацгвардия подтвердила, что село Ворохов Яр освободили. Опубликовали то самое видео, которое уже разошлось раньше. На нем наши военные поднимают флаг над деревней.

Освобожден Волохов Яр: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказывал об успехах наших военных на фронте. Он отметил, что им удается продвигаться, хотя и для этого нужно приложить немало усилий. За последние несколько дней нашим военным удалось освободить более 1000 квадратных километров от врага. В то же время он отметил, что защитникам Украины очень тяжело, но они делают все для того, чтобы продвигаться вперед.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказывал, что на Балаклейском направлении ВСУ добились успехов. Поэтому те населенные пункты, которые удалось освободить от врага, уже проходят этап зачистки.

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