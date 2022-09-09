Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохово Яра в Харьковской области
9 сентября 2022 , 13:40Читати новину українською
Источник:Нацгвардия
Наши воины продолжают поражать своими успехами во время контрнаступления. Им удается освобождать все больше населенных пунктов.
Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохово Яра в Харьковской области. Об этом в соцсетях сообщалось еще 8 сентября, но официальных подтверждений не было.
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Воины подняли флаг
Сегодня же, 9 сентября, Нацгвардия подтвердила, что село Ворохов Яр освободили. Опубликовали то самое видео, которое уже разошлось раньше. На нем наши военные поднимают флаг над деревней.
Освобожден Волохов Яр: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказывал об успехах наших военных на фронте. Он отметил, что им удается продвигаться, хотя и для этого нужно приложить немало усилий. За последние несколько дней нашим военным удалось освободить более 1000 квадратных километров от врага. В то же время он отметил, что защитникам Украины очень тяжело, но они делают все для того, чтобы продвигаться вперед.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказывал, что на Балаклейском направлении ВСУ добились успехов. Поэтому те населенные пункты, которые удалось освободить от врага, уже проходят этап зачистки.
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