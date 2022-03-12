Нацгвардия рассказала о бойце, род которого сражается за землю еще со времен Речи Посполитой

В Национальной гвардии похвастались своим бойцом "Громом", успешно коллекционирующим вражеские трофеи и смерти. Бороться за родную землю – традиция рода юноши еще со времен Речи Посполитой.

"Гром" закончил Национальную академию Нацгвардии всего девять месяцев назад – в июне 2021 года. Теперь "молодой лейтенант" превратился в безжалостного истребителя российской техники и пехоты.

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Еще предки "Грома" защищали родную землю

В роду "Грома" все мужчины – военные. Эта традиция тянется со времен Речи Посполитой,

сообщили в Нацгвардии.

Все знающие гвардейца говорят, что он – "боевой командир, оказавшийся в своей стихии". А направление, на котором его подразделение работает вместе с Вооруженными Силами Украины, превратилось в настоящую "мясорубку" для российских оккупантов.

Парень успешно собирает вражеские трофеи

"На передовой "Гром" открыл в себе чрезвычайно полезные скилы – проводить зачистки и захватывать технику врага, – говорят нацгвардейцы.

Пока у врага отжали:

два танка – Т-72 и Т-80 БВМ,

МТЛБ,

две зенитные установки ЗУ-23-2,

много стрелкового оружия,

боеприпасы.

Кроме того, там выясняется, чья установка С-300 (со всей ее комплектацией), которую накануне нашли на позициях.

"Мы их встречаем огнем и мечом", – подчеркнул "Гром". Он добавил, что против россиян широко используются огневые средства стран NATO, которые позволяют уничтожать бронированную технику.

"Гром" потерял в бою отца

Парень с первого дня войны имел огневой контакт в разных местах Харькова. Свое первое боевое крещение "Гром" принял вместе с отцом. Он был военным в отставке, который взял в руки оружие, чтобы защищать свой город.

К сожалению, папа "Грома" погиб во время прорыва противника.

Парень пообещал себе и дальше уничтожать всех, кто пришел на его землю с оружием, кроме сдающихся в плен. Он рассказал, что недавно на них вышли с поднятыми руками около полутора десятков россиян. Они признались, что лучше попасть в плен к украинцам, чем остыть непохороненным в сожженной технике.

"Гром" подчеркнул, что украинцы дают достойный ответ противнику. В то же время россияне фактически идут на самоубийство.

Нацгвардиец "Гром" и его трофеи: Фото Нацгвардии

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