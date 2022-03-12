"Гром" закінчив Національну академію Нацгвардії лише дев'ять місяців тому – у червні 2021 року. Тепер "молодий лейтенант" перетворився на безжального винищувача російської техніки та піхоти.

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Ще предки "Грома" захищали рідну землю

У роду "Грома" всі чоловіки – військові. Ця традиція тягнеться з часів Речі Посполитої,

– повідомили в Нацгвардії.

Усі, хто знає гвардійця, кажуть, що він – "бойовий командир, який опинився у своїй стихії". А напрямок, на якому його підрозділ працює разом зі Збройними Силами України, перетворився на справжню "м'ясорубку" для російських окупантів.

Хлопець успішно збирає ворожі трофеї

"На передовій "Гром" відкрив у собі надзвичайно корисні скіли – проводити "зачистки" та захоплювати техніку ворога, – кажуть нацгвардійці.

Поки що у ворога віджали:

два танки – Т-72 і Т-80 БВМ,

МТЛБ,

дві зенітні установки ЗУ-23-2,

багато стрілецької зброї,

боєприпаси.

Крім того, там з'ясовують, чия установка С-300 (з усією її комплектацією), яку напередодні знайшли на позиціях.

"Ми їх зустрічаємо вогнем і мечем", – наголосив "Гром". Він додав, що проти росіян широко використовують вогневі засоби країн NATO, які дозволяють нищити броньовану техніку.

"Гром" втратив у бою батька

Хлопець з першого дня війни мав вогневий контакт у різних місцях Харкова. Своє перше бойове хрещення "Гром" прийняв разом із батьком. Він був військовим у відставці, який взяв до рук зброю, аби боронити своє місто.

На жаль, тато "Грома" загинув під час прориву противника.

Хлопець пообіцяв собі й далі нищити всіх, хто прийшов на його землю зі зброєю, крім тих, які здаються у полон. Він розповів, що нещодавно на них вийшли з піднятими руками приблизно півтори десятки росіян. Вони зізналися, що краще потрапити в полон до українців, ніж холонути непохованим у спаленій техніці.

"Гром" наголосив, що українці дають гідну відповідь противнику. Натомість росіяни фактично йдуть на самогубство.

Нацгвардієць "Гром" та його трофеї: Фото Нацгвардії

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