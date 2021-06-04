С начала 2021: на ЧАЭС остановилось "тление" масс ядерного топлива

Инженер Артем Сирый сообщил, что рост плотности нейтронов в комплексе ЧАЭС прекратился. С начала 2021 года фиксируют стабильные показатели.
По словам Сирого, после установки арки поступление атмосферных осадков в объект "Укрытие". снизилось. Рост нейтронной активности рос потому, что топливосодержащие массы, которые длительное время были увлажнены, начали подсыхать.
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Но есть установление предела – контрольные допустимые уровни. И до контрольных уровней этот рост не дошел и он уже прекратился. Оно фиксировалось, но ученые это предсказывали,
– подчеркнул инженер.
Сирый также заметил, что рост не был внезапным. В течение 2017–2019 года показатели поднимались. С начала 2021 года они стабильны.
Что говорят другие ученые
- В Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности ГП Госатомрегулирования Украины заявили, что все процессы под объектом "Укрытие" проходят в безопасном состоянии.
- По словам ученых, объект "Укрытие" оснащен современной системой непрерывного мониторинга. Рост плотности потока нейтронов не является непредсказуемым. Ситуация находится под контролем.