За словами Сірого, після встановлення арки надходження атмосферних опадів знизилося до об'єкта "Укриття". Зростання нейтронної активності зростало тому, що паливовмісні маси, які тривалий час були зволожені, почали підсихати.
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Але є встановлення межі — контрольні допустимі рівні. І до контрольних рівнів це зростання не дійшло і воно вже припинилося. Воно фіксувалося, але вчені це передбачали,
– наголосив інженер.
Сірий також зауважив, що зростання не було раптовим. Упродовж 2017 – 2019 року показники підіймалися. Водночас від початку 2021 року вони – стабільні.
Що кажуть інші вчені
- У Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки ДП Держатомрегулювання України заявили, що всі процеси під об'єктом "Укриття" відбуваються у безпечному стані.
- За словами вчених, об'єкт "Укриття" оснащений сучасною системою безперервного моніторингу. Зростанням щільності потоку нейтронів не є непередбачуваним. Ситуація перебуває під контролем.