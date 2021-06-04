За словами Сірого, після встановлення арки надходження атмосферних опадів знизилося до об'єкта "Укриття". Зростання нейтронної активності зростало тому, що паливовмісні маси, які тривалий час були зволожені, почали підсихати.

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Але є встановлення межі — контрольні допустимі рівні. І до контрольних рівнів це зростання не дійшло і воно вже припинилося. Воно фіксувалося, але вчені це передбачали,

– наголосив інженер.

Сірий також зауважив, що зростання не було раптовим. Упродовж 2017 – 2019 року показники підіймалися. Водночас від початку 2021 року вони – стабільні.

Що кажуть інші вчені