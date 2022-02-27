С начала атаки России в Киеве погибли 9 мирных жителей: среди них – ребенок

Россия атаковала Украину 24 февраля. С тех пор оккупанты нагло пытаются захватить столицу. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ВСУ в Киеве сейчас дают отпор врагу. Киевляне не должны выходить на улицу минимум до 8 утра 28 февраля.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

"В Киеве с начала атак – с 24 февраля – погибли или умерли 9 мирных жителей. Среди них один ребенок. Также 4 неизвестных лиц и 18 военных и бойцов теробороны", – написал Кличко.

По информации Кличко, ранены 106 человек. Из них 47 – гражданских и трое детей. В частности, 17-летний курсант.

Новое обращение Кличко к киевлянам: смотрите видео

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.