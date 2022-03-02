С начала полномасштабного вторжения погибли уже более 2000 мирных украинцев

Спасатели рассказали, что за семь дней войны, которую Россия начала против Украины, в нашем государстве погибли тысячи мирных. В частности, Россия убила более 2000 гражданских, ни в чем невинных украинцев.

Страшную статистику рассказали спасатели 2 марта. Это все последствия циничных обстрелов и убийств, которые совершают орки на Украинские земли.

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В Украине за 7 дней войны Россия убила более 2 тысяч мирных украинцев

За семь дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников,

– рассказали спасатели.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины рассказали, что направили на спасение людей все свои основные силы.

Спасатели уже сохранили жизнь более 150 человек. Кроме того, ГСЧС:

ликвидировали более 400 пожаров, возникавших после вражеских обстрелов;

эвакуировали более 500 человек;

пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.

"К сожалению, при выполнении задач погибли 10 спасателей и 13 получили травмы", – рассказали в ГСЧС.



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