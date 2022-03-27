С начала российского вторжения полиция Харьковщины задержала 96 злоумышленников
27 марта 2022 , 22:02Читати новину українською
Источник:телеграмм полиции Харьковской области
С начала российско-украинской войны было разоблачено немало злоумышленников, которые своими действиями причиняли вред нашей стране. Только на Харьковщине полиция задержала 96 злоумышленников.
В настоящее время следователями открыты уголовные производства против этих лиц. Об этом сообщила полиция Харьковской области.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Кого задержали в Харьковской области:
- 12 российских военнослужащих
- 2 пособника и 2 участника ДРГ
- 6 подозреваемых в умышленном убийстве
- 1 подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений
- 74 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием
За прошедшие сутки полицейские области задержали 10 злоумышленников, которые намеревались совершить кражи. Их обнаружили в Шевченковском, Московском и Слободском районах.
Сотрудники полиции на месте совершения преступления прекратили противоправные действия правонарушителей. По предварительной информации, им грозит до 8 лет лишения свободы.