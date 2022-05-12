С начала войны 56% бронежилетов бойцам обеспечило Минобороны, остальные – волонтеры, – Маляр

В начале вторжения России в нашей стране были заметны сложности с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Однако большой вклад в оборону внесли волонтеры.

В частности, они закупили около половины бронежилетов, которые были в эти месяцы необходимы нашим защитникам. Об этом 11 мая сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Обратите внимание Нас ожидают несколько сверхсложных недель, возможно, и месяцев, – Маляр

Статистика постепенно меняется

Дело в том, что сразу после вторжения, на защиту Украины стало очень много жителей страны. Поэтому обеспечить всем необходимым их сразу было невозможно. Здесь как раз и сыграла немаловажную роль мобильность волонтерских организаций.

Если взять все бронежилеты, поступившие в украинскую армию с 24.02, то по состоянию на 10 мая 56% обеспечено через разные форматы соглашений Минобороны, 44% – через разные форматы благотворительной помощи,

– сообщила Маляр.

Относительно шлемов статистика другая, потому что 70% из них защитники получили благодаря разным формам гумпомощи. Однако замминистра добавила, что доля Минобороны в обеспечении продолжает увеличиваться.

Сколько человек сейчас нужно обеспечить

Сейчас Минобороны ориентируется на то, что нужно снабжать всем необходимым ориентировочно 1 миллион человек. Речь не только о регулярной армии.

Также в список входят теробороны, резервисты и мобилизованные. Кроме того, необходимо комплектовать склады для смены снаряжения и другие оборонные силы. Это как можно больше пытаются делать за счет внутреннего производства, которое очень важно для экономики.

А даже в течение 1-10 мая поступило очень много средств защиты. Что именно уже получили:

• 34,8 тысяч единиц бронежилетов;

• 30,7 тысячи шлемов;

• 46,2 тысячи комплектов форменной одежды.

Важно, что часть грузов еще находятся в пути. Потому их не учитывали в этой публикации. Министерство обороны передает все грузы в силы логистики ВСУ.

После этого командование нашей армии уже определяет приоритеты. Ведь именно там лучше видят потребности в обеспечении подразделений. По такой же схеме происходит распределение оружия.

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