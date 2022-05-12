Зокрема, вони закупили майже половину бронежилетів, які були в ці місяці необхідні нашим захисникам. Про це 11 травня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зауважте Нас очікують декілька надскладних тижнів, можливо, і місяців, – Маляр

Статистика поступово змінюється

Річ у тім, що одразу після вторгнення стали на захист України дуже багато жителів країни. Тому забезпечити всім необхідним їх одразу було неможливо. Тут якраз і відіграла важливу роль мобільність волонтерських організацій.

Якщо скласти усі бронежилети, які надійшли в українську армію з 24.02, то станом на 10 травня 56% забезпечено через різні формати угод Міноборони, 44% – через різні формати благодійної допомоги,

– повідомила Маляр.

Проте вона додала, що частка Міноборони в забезпеченні продовжує збільшуватися. Зокрема, за рахунок внутрішнього виробництва, яке також важливе для економіки.ю