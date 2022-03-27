С начала войны из московского патриархата вышли десятки общин
27 марта 2022 , 07:55Читати новину українською
Источник:твиттер Эпифания
С начала нападения России общины и монастыри стали выходить из московского патриархата. Они сделали свой выбор в пользу Церкви и Украины
Митрополит Эпифаний рассказал, что они добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг.
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Призывы Эпифания
Эпифаний отметил, что двери Православной Церкви Украины открыты для всех.
Перед этим он обращался к общинам УПЦ МП. Митрополит подчеркивал, что Священный Синод призывает архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины последовать за Томосом и войти в каноническое единение с Православной церковью Украины.
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