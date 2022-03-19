С начала войны из Николаева эвакуировали около 20 тысяч горожан
Источник:Суспільне
Российские оккупанты обстреливают Николаев, из-за чего из города эвакуируются люди. С начала войны Николаев уже покинуло около 20 тысяч горожан.
Людей вывозят в Одессу и границу с Молдовой
Об этом рассказал заместитель Николаевского городского головы Юрий Андриенко. Только с помощью городских властей уже эвакуировали около 20 тысяч человек.
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Сообщается, что людей из Николаева вывозят в Одессу и село Паланка – переходный пункт в Молдову.
19 марта уехали 117 человек
Юрий Андриенко также рассказал, как проходит эвакуация. Желающие уехать из Николаева заполняют анкету на сайте горсовета.
После этого людей собирают в указанном месте, куда приезжают эвакуационные автобусы.
Заммэра Николаева заявил, что на 19 марта на эвакуацию записали 152 человека, из которых – 117 уехали.
Как эвакуировали людей из многоэтажки Киева после обстрела: смотрите видео