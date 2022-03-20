С начала войны ООН насчитала более 800 погибших мирных украинцев

По информации ООН, с начала нападения России, 24 февраля, погибли 847 мирных украинцев. Еще 1 399 получили ранения. Правда, следует понимать – реальные цифры гораздо больше.

Погибли 155 мужчин, 119 женщин, 7 девушек и 21 мальчик, а также 36 детей. Личности еще 509 взрослых пока не установили.

Важно Более 23% населения Украины было перемещено из-за войны с Россией, – ООН

Раненые

142 мужчины,

107 женщин,

18 девушек,

9 мальчиков,

51 ребенок,

1 072 взрослых, пол которых пока неизвестен.

На самом деле цифры больше

Фактические цифры погибших значительно выше, особенно за последние дни. Дело в том, что информация из мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается. Это касается Мариуполя и Волновахи, Изюма, Северодонецка и Рубежного, Тростянца.

Важно – Оккупанты уже убили 112 украинских детей: