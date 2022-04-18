С начала войны в Украине уже обезвредили 66 тысяч 753 взрывчатки
18 апреля 2022 , 10:34Читати новину українською
Источник:ГСЧС
С начала полномасштабного вторжения России в Украину пиротехники обезвредили 66 тысяч 753 взрывчатки. Также ликвидировали около 417 килограммов взрывчатого вещества.
В течение суток 17 апреля ГСЧС обнаружили и обезвредили 1 451 взрывоопасный предмет. Об этом сообщили утром 18 апреля.
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Всего с начала широкомасштабного военного вторжения россии на территорию Украины обезврежено 66 753 взрывоопасных предметов и 417,4 килограмма взрывчатого вещества, в том числе 1 937 авиационных бомб.
Чаще всего пиротехнические подразделения работали в таких областях:
- Харьковской – 2 728 раз;
- Николаевской – 1 098 раз;
- Киевской – 924 раза;
- Донецкой – 298 раз;
- Сумской – 300 раз.
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